وظائف براتب 4500 جنيه في السويس.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة العمل عن وظائف جديدة ضمن نشرتها التوظيفية، والتي جاء ضمنها، توافر عدد من الوظائف الفنية المتاحة بمشروع شمال غرب خليج السويس، بمرتبات 4500 جنيه، موضحة أن التقدم للعمل بالوظائف المتاحة، يتطلب توافر عدد من الشروط منها السن المناسب.

الوظائف المتاحة

تضمن إعلان وزارة العمل الوظائف الشاغرة في شركة تيدا للاستثمار بمشروع غرب خليج السويس، وهي فني دهانات، و2 فني سباكة، و2 فني كهرباء، على أن يكون الراتب 4500 جنيه، بالإضافة إلى البدلات التي تضاف إلي الراتب بحسب كل وظيفة.

شروط التقدم إلى الوظائف

وظائف وزارة العمل 2023 بالسويس، خلال الإعلان عنها، تم الإشارة إلى أن شركة تيدا للاستثمار، بمشروع غرب شمال الخليج بمحافظة السويس، وضعت شروط للتقدم إلى شغلها، بأن يتراوح سن المتقدم بين 22 إلى 30 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال أو متوسط.

وكانت وزارة العمل، أعلنت توافر وظائف شاغرة في 13 محافظة، منها محافظة السويس، وتضمنت الوظائف توافر مختلف التخصصات الفنية، منها معلمين وأفراد أمن، ومدير مطعم، وعمال مخازن وطباخين ومشرفين إنتاج، ومشرفين، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، ويتم التقديم على موقع الوزارة.