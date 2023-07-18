رئيسة «الباقيات الصالحات»: مستمرون في تقديم الخدمة المتكاملة لمرضى ألزهايمر

أكدت مروة ياسين، ابنة الداعية عبلة الكحلاوي رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، أنها تستكمل مسيرة والدتها الراحلة برفقة أشقائها، ونخبة مميزة لعلاج مرضى ألزهايمر، الذين يعانون من فقر الحب والسند ومعاناة التذكر والفكر.

فرق متكاملة لرعاية نفسية وطبية

وأشارت مروة ياسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، إلى أنهم يقدمون خدمات متكاملة لمرضى ألزهايمر، من خلال فرق متخصصة، قائلة: «نقدم العمل من خلال فرق متكاملة لرعاية نفسية وطبية وغذائية، وكل واحد ماسك فريق متخصص، بحيث نكون حالة متفردة في علاج ورعاية مرضى ألزهايمر».

دور إقامة وفرق متكاملة

تابعت: «عندنا دور إقامة وفرق متكاملة متفردة في مصر والوطن العربي، وعندنا مستشفى بدأنا في المرحلة الأولى، وعيادات متفردة للاكتشاف المبكر لمرض ألزهايمر»، مشيرة إلى أن هناك فرق استشارية من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية، تهتم بالمرضى.