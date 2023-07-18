طرق توفر استهلاك الماء والكهرباء بالغسالة الأوتوماتيك.. «السر في كمية الهدوم»

مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد استهلاك المواطنين من الكهرباء، بسبب الإكثار من تشغيل الغسالة وغيرها من الأجهزة الكهربائية، ويرغب المواطنون في استهلاك كهرباء يكفي احتياجتهم، ويلطف من شدة الموجه الحارة، وفي نفس الوقت، لا يحملهم المزيد من الأعباء المادية.

نصائح لترشيد استهلاك الغسالة الأوتوماتيك

ونصح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين، باتباع ارشاداته المتعلقة باستخدام الأجهزة الكهربائية، ومنها الغسالة، لتقليل الأعباء المادية وترشيد الاستهلاك، التي جاءت على النحو التالي:

ترشيد استهلاك الماء والكهرباء

- تشغيل الغسالة الأوتوماتيك بكامل حمولتها لأنها ستستهلك نفس كمية الطاقة عند تشغيلها بملابس أقل من حمولتها.

- استخدم درجة حرارة مناسبة طبقا لدرجة اتساخ الملابس.

- جفف الغسيل بأشعة الشمس، ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

- عند شراء غسالة جديدة، يجب مراعاة شراء تلك التي تحتوي على بطاقة كفاءة للطاقة.

- يجب مراعاة تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف، حتى لا تستهلك وقت أكبر من اللازم، في ملء الغسالة بالمياه وتصريفها.

وتعمل الغسالات الأوتوماتيك وفق برامج دورة، ووقت التشغيل وكمية المياه المستخدمة حسب كمية الملابس داخلها، إما بشكل تلقائي أو يدوي، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن كمية الملابس سكون لها تأثير.

أجهزة تستهلك كهرباء بكميات كبيرة

نصح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء المواطنين بعدم ترك مقابس الكهرباء دون استخدام، لأن هذا يزيد من استهلاك الكهرباء، خاصة فيما يتعلق بأكثر الأجهزة استخداما، وهي شاحن الهاتف والريسيفر والراوتر، وفيش الأجهزة الكهربائية المغلقة من خلال الريموت أو الأزرار المخصصة لإغلاقها، لأنها تكون فى وضع الاستعداد وبالتالي تستهلك كهرباء، ما لم يتم نزع الفيش من المقابس.