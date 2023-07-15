مصرع أم وابنتها صعقا بالكهرباء في المحلة.. الغسالة السبب

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما، صعقا بالكهرباء، داخل شقتهما السكنية، بمنطقة العلو، التابعة لمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وجرى نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بمصرع أم وابنتها

تلقى مأمور قسم شرطة ثان المحلة، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً من الأهالي، يفيد بمصرع ربة منزل وابنتها صعقا بالكهرباء داخل شقتهما السكنية بمنطقة العلو التابعة لدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع ربة منزل تدعى «ميادة محمود»، وتبلغ من العمر 25 عاما، وابنتها وتدعى «بسمة إيهاب» وتبلغ من العمر عام ونصف، إثر إصابتهما بصعق كهربائي ناتج عن غسالة الملابس، وكشفت التحريات أن الأم حال قيامها بتنظيف الملابس داخل الغسالة الكهربائية، تعرضت لصعق كهربائي، وحال ذهاب ابنتها إليها، لفظتا أنفاسهما الأخيرة ولم يتمكن أحد من إنقاذهما.

التصريح بدفنهما

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى المحلة الكبرى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، وتم التصريح بدفنهما، وتسليم الجثمانين إلى ذويها.