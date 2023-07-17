«المقاولون العرب لإدارة المرافق» و«JK Facilities » يوقعان اتفاقية تعاون للتوسع في مجال إدارة المشروعات

وقعت شركتا المقاولون العرب لإدارة المرافق، وجيه كيه لإدارة المراكز والمولات التجارية - JK Facilities، اتفاقية تعاون للتوسع في مجال إدارة المشروعات والمرافق وتبادل الخبرات في مصر وأفريقيا والشرق الاوسط. وقام بالتوقيع على مذكرة التعاون اللواء محمد مندور ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، وتامر شاكرعبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة جود للإستثمار وإدارة المحافظ العقارية، ورئيس شركة جيه كيه لإدارة المراكز والمولات التجارية - JK Facilities ، وهي شركة شقيقة لشركة جود للاستثمار.

«المقاولون العرب لإدارة المرافق» و«JK Facilities » تتعاونان لتحقيق خطة توسعية في ادارة المشروعات التجارية والإدارية

وشهد توقيع مذكرة التفاهم كلا من الدكتور حسن منير الصادي، المستشار الإقتصادي والمالي لشركه المقاولون العرب لإدارة المرافق ، ورئيس قسم إقتصاديات التمويل الدولي بجامعة القاهرة، وآيسال خليفه ، المدير التنفيذي لشركة جيه كيه لإدارة المراكز والمولات التجارية - JK Facilities، وعدد من كبار المسئولين بالشركتين.

من جانبه أكد تامر شاكر عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة جود للاستثمار وإدارة المحافظ Joud Investments ، ورئيس شركة جيه كيه لإدارة المراكز والمولات التجارية - JK Facilities، أن هناك خطة خلال الفترة الحالية لزيادة مثل هذه الشراكات الإستراتيجية بشكل موسع، كما أن هناك مفاوضات للتعاون مع عدد من الكيانات العالمية، ومن المخطط أن تشهد الفترة المقبلة الاعلان عن مشروعات استثمارية متنوعة بالشراكة مع مجموعات استثمارية سعودية وكويتية وأردنية تتواجد في السوق المصري لأول مرة.

ولفت إلى أن التطور العمراني الذي تشهده مصر حاليا، ووجود بيئة تشريعية ومناخ استثماري جاذب، تعتبر عوامل تشجع الاستثمارات الأجنبية على التوجه لمصر، ومن المقرر الاعلان عن نتائج تواجد هذه الاستثمارات قريبا، وذلك من خلال مشروع تجاري ترفيهي بالدقي ، ومشروعات عديدة بالعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق تعتبر واحدة من الشركات العريقة والمتخصصة في تقديم خدمات إدارة المرافق، والتي تشمل أعمال التشغيل والصيانة للمرافق العامة والخاصة لجميع الأنظمة الكهروميكانيكية، بالإضافة إلى خدمات النظافة والحراسة، كما أنها اتخذت خطوات جادة للتطوير بما يتناسب مع متطلبات السوق الحالية.

وتابعت آيسال خليفة ، المدير التنفيذي لشركة جيه كيه لإدارة المراكز والمولات التجارية - JK Facilities، أن الإتفاقية تأتى ضمن عدة تحالفات وإتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية لخدمة متطلبات إدارة المشروعات الجديدة بالسوق المصري، كما أن شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق ذات ثقل عالمي تسعى أي شركة للتعاون معها.

وأكدت أن كلا الشركتين ترغبان في التوسع أكثر في السوق المصري وخاصةً في قطاع المشروعات العملاقة الحديثة بالسوق المصري، وكلا الشركتان تتوفر لديهما كافة الإمكانيات اللازمه لدعم سُبل التعاون في السوق المصري، وبما يعزز تبادل الخبرات في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه الإتفاقيات توفر المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

ولفتت إلى أن شركة جيه كيه لإدارة المراكز والمولات التجارية - JK Facilities، من الشركات المتخصصة في مجال إدارة المراكز التجارية والإداريه والطبيه ، وتقوم بالتشغيل الشامل وصيانة البنية التحتية، كما توفر إستشارات الإدارة التي تقلل من تكاليف التشغيل، مع تقديم حلولاً مبتكره تتناسب مع احتياجات العملاء ، بدايةً من متطلبات التصميم ومتابعه التنفيذ وصولاً إلى الإدارة الكاملة للمشروعات بعد التشغيل.