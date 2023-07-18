فتح باب التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بجامعة الإسماعيلية الأهلية

أعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية، فتح باب التقديم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بدءا من أمس الاثنين للعام الدراسي 2023- 2024، عبر الموقع الرسمي لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

رابط التقديم في جامعة الإسماعيلية الأهلية

كشفت جامعة الإسماعيلية الأهلية، عن إتاحة التقديم عبر الرابط من هنا، وبدء استلام الأوراق الخاصة بالتقديم، بمكتب تنسيق الجامعة بالمبنى الجديد لكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس.

وطلبت جامعة قناة السويس، ضرورة مطابقة الأوراق للشروط والقواعد المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، على أن تتضمن المستندات ما يلي:

1- صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

3- عدد (6) صور شخصية.

4- عدد (5) صور بطاقة الرقم القومي للطالب + صورة بطاقة الوالد + صورة بطاقة الوالدة.

5- استمارة 2 جند + صورة بطاقة 6 جند (للذكور).

6- حافظة بلاستيك بكبسولة.

7- سداد الرسوم الإدارية للتقدم وقدرها (1500 جنيه).

8- استيفاء استمارة التسجيل الإلكتروني (طلب الالتحاق).

مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية

وكانت جامعة الإسماعيلية الأهلية، أعلنت مصروفات العام الجامعي 2023-2024 بكليات الجامعة، مع بدء التجهيز لتلقي أوراق الطلاب، خلال الفترة الحالية.

وأوضحت جامعة الإسماعيلية الاهلية، في بيان، أن مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية تبلغ 30 ألف جنيه، وكلية التمريض 35 ألف جنيه، ومصاريف كلية التجارة بأفرعها المختلفة 35 ألف جنيه، فيما بلغت مصاريف كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

وبلغت مصاريف كلية الصيدلة برنامج بكالوريوس الصيدلة «فارم دي» 70 ألف جنيه، فيما بلغت مصاريف كلية الصيدلة الإكلينيكية 80 ألف جنيه، فيما بلغت مصاريف كلية العلاج الطبيعي 90 ألف جنيه، وبلغت مصاريف كلية طب الأسنان 105 آلاف جنيه، فيما بلغت مصاريف كلية الطب 115 ألف جنيه.