متحدث الخارجية: نتعامل مع تحديات ملف حوض النيل بمنتهى الجدية

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن السياسية الخارجية المصرية الجديدة تجاه منطقة دول حوض النيل، ذات أولوية كبيرة على المستويات كافة.

وقال خلال حوار خاص له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الاثنين، إن الدولة المصرية لا يفرض عليها أمر واقع، لكن هناك تحديات مرتبطة بملف دول حوض النيل، يجري التعامل معها بالقدر الكامل من الجدية لتجاوزها.

العودة لمسار المفاوضات

ولفت إلى أهمية لقاء الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في القاهرة منذ أيام، وما نتج عن هذا اللقاء من اتفاق على العودة لمسار المفاوضات مرة أخرى، فيما يخص السد الإثيوبي، ولكن في إطار زمني محدد، في ظل وجود إدراك من الجانب الإثيوبي لأهمية نهر النيل لمصر.

بناء الثقة

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعلم قدراتها، وتدرك أن بناء الثقة هو الأهم، وعدم إتاحة الفرصة إلى الانزلاق لمهاترات، لأنه لا يحقق الهدف المصري، المتمثل في تأمين موارد مصر واستخداماتها من مياه نهر النيل بما لا يضر مصالح دول أخرى.