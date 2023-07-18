السيطرة على حريق محدود في شقة سكنية بالقاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة بولاق أبو العلا، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة مسرح الحريق والوقوف على أسبابه.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء قاطني الوحدة السكنية لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

الدفع بسيارة إطفاء

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية، وجرى فرض كردون أمني حول العقار حتى لا تمتد النيران إلى باقي العقارات المجاورة.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي الشقق السكنية بالعقار، وتم إجراء عمليات التبريد حتى لا يتجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.