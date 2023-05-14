المشدد 15 عاما للمتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث في بولاق أبو العلا

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، اليوم، المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث في منطقة بولاق أبو العلا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما للمتهمين الأول والثانية، كما قضت بمعاقبة آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، ووجّهت لهم أنّهم في دائرة قسم شرطة أبو العلا بمحافظة القاهرة، قتلوا والدهم المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد التعدي عليه، على النحو المبين في الأوراق.

خلاف بسبب الميراث

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنّه بسبب الميراث اختلف المتهمون مع والدهم بسبب رفضه كتابته لهم، ما أسفر عن تعديهم عليه بالضرب حتى أُصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، ولفظ أنفاسه الأخيرة، كما جاء في التحقيقات.

وحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، تبيّن أنّه مُصاب بعدد من الضربات في مختلف أنحاء جسده، ما نتج عنه تعرضه إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

شبهة جنائية

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة بولاق أبوالعلا، يفيد بعثور عدد من الأهالي على جثة مسن داخل شقته، وبالفحص تبيّن وجود إصابات ظاهرية على جسده، ما يؤكد وجود شبهة جنائية في الوفاة.