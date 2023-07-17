السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمصر القديمة

تمكّنت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة علي حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية للوقوف علي أسباب الحريق.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء قاطني الشقة للسماع لأقوالهم لمعرفة إذا كانوا يتهموا أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

فرض كردون أمني حول العقار

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق محدود في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتمّ الدفع بسيارة إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الأول في عقار مكون من 3 طوابق، وتمّ فرض كردون أمني حول العقار لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة.

وتمكّنت القوات من السيطرة علي النيران قبل امتدادها الي باقي الشقق السكنية بالعقار، وتمّ إجراء عمليات التبريدج خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، ولم يسفر الحريق عن ضحايا.