السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بالمعصرة

تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة المعصرة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأوراح أو إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وطلبت النيابة استدعاء قاطني الشقة لسماع أقوالهم؛ لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة إذا كانوا يتهمون أحدًا بالتسبب في الحريق أم لا.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المعصرة، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء.

وتبين نشوب حريق محدود في شقة بالطابق الأول في عقار مكون من 10 طوابق، وفُرض كردون أمني حول العقار لمنع امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الشقق السكنية بالعقار، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.