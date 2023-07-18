«الصحة» توضح حقيقة ظهور إصابات بـ«حمى الضنك».. ما العلاج اللازم لها؟

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، حقيقة ما تردد بشأن إصابة مواطنين في قنا بحمى الضنك، قائلا إنّ الإصابات ليست في قنا، بل في العائدين من مدينتي سفاجا والقصير في البحر الأحمر، بسبب انتشار البعوض في هذه المناطق، موضحا أنّ الأعراض التي تم الإبلاغ عنها، تشبه نزلات البرد والإنفلونزا، وعدد المصابين بها لا يتعدى 100 شخص، وهم في منازلهم، ولا تستدعي حالتهم الدخول إلى المستشفيات، وأنّه لا داع للقلق من أي شيء.

سبب الإصابة بحمي الضنك

وأوضح المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - أنّ حمى الضنك ليست معدية ولا تنتقل من شخص إلى آخر، ويُصاب بها الأشخاص من «لدغ البعوض»، موضحا أنّ العلاج يتمثل في خوافض حرارة، ولا ينصح بالحصول على مضادات حيوية، كما يجب الالتزام بالراحة التامة وتناول السوائل، حيث تستمر الأعراض من 3 إلى 5 أيام فقط، والشفاء يتم خلال أسبوع ليس أكثر من ذلك.

فرق لمحاربة التجمعات المائية

وأضاف المصدر، أنّه هذه المناطق تشهد تسجيل إصابات في كل عام، لكن الوضع الآن مختلف، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتجمعات المائية وتخزين المياه، مشيرا إلى أنّ قطاع الطب الوقائي، أرسل فرقا لرش المناطق لحل المشكلة من أساسها، من خلال مكافحة ناقلات المرض ومحاربة التجمعات المائية.