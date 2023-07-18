الجنايات تعاقب متهم بقتل أحد الأشخاص في الجيزة بالمشدد 10 سنوات

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أحد الأشخاص لإدانته بقتل عامل في دائرة قسم شرطة أبو النمرس، بسبب خلافات بينهما، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

قتل عمد مع الإصرار والترصد

وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «أسامة»، وجهت له تهمة قتل المجني عليه «عامل»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات بينهما في دائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبحسب أوراق القضية، فإن المتهم تشاجر مع المجني عليه، بسبب خلافات سابقة بينهما في دائرة قسم شرطة أبو النمرس، وعلى إثرها استل سلاحا أبيض، وسدد له عدة طعنات أودت بحياته، بحسب ما ورد في تقرير الصفة التشريحية.

المتهم أحرز سلاحا أبيضا

وحاز المتهم، وفقا لأوراق القضية، سلاحا أبيضا، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.