الأرصاد تحذّر من الموجة الحارة: مستمرة حتى الأسبوع المقبل

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ اليوم الثلاثاء هو ذروة الموجة الحارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تصل الحرارة على القاهرة الكبرى لـ41 درجة، في حين تسجل على جنوب البلاد 45 درجة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية 37 درجة.

الأرصاد الجوية تحذر من الموجة الحارة

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ الحرارة مرتفعة بنحو 4 درجات عن معدلاتها الطبيعية، لذا تستمرة الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن يبدأ التحسن التدريجي في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل، حيث تنخفض الحرارة بقيم تتراوح بين 3-4 درجات، لنظرا لاستمرار تأثير امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا وزيادة فترات سطوع الشمس.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، على النحو التالي:

- القاهرة 38 - 27

- العاصمة الإدارية 39 - 26

- أكتوبر 38 - 27

- بنها 38 - 27

- دمنهور 36 - 25

- وادي النطرون 39 - 25

- كفر الشيخ 37 - 27

- المنصورة 38 - 27

- الزقازيق 39 - 26

- شبين الكوم 38 - 27

- طنطا 38 - 27

- دمياط 35 - 27

- بورسعيد 36 - 24

- الإسماعيلية 40 - 43

- السويس 36- 26

- العريش 36 - 24

- رفح 35 - 24

- رأس سدر 40- 27

- نخل 40 - 20

- كاترين 37 - 18

- الطور 36 - 26

- طابا 38 - 27

- شرم الشيخ 42 - 30

- الإسكندرية 33 - 25

- العلمين الجديدة 32 - 24

- مطروح 32 - 25

- السلوم 37 - 23

- سيوة 41 - 23

- رأس غارب 41 - 28

- الغردقة 42 - 29

- سفاجا 41 - 29

- مرسى علم 40 - 28

- شلاتين 40 - 27

- حلايب 37 - 29

- أبو رماد 38 - 28

- رأس حدربة 36 - 29

- الفيوم 40 - 26

- بني سويف 40 - 27

- المنيا 41 - 27

- أسيوط 42 - 28

- سوهاج 42 - 27

- قنا 43 - 28

- الأقصر 43 - 28

- أسوان 44 - 30

- الوادي الجديد 45 - 28

- أبوسمبل 42 - 27