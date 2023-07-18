مصروفات مدارس المتفوقين 2024.. إعفاء المتميزين غير القادرين بشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات الدراسية بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات والمدارس الخاصة، بعد فتح باب التقديم على الموقع الرسمي للوزارة بوابة مركز المعلومات.

مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتم إعفاء الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية المتقدم للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية، على أن يلتزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية والتي تقدر بـ5000 جنيه مصري، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية وبالنسبة للمدارس، يسدد طالب المدارس الخاصة العربية، والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسية التي تم تسديدها في مدارسهم الخاصة في آخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية.

إعفاء الطلاب من مصروفات مدارس STEM بشرط

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن إعفاء الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي والمتميزين غير المقتدرين من جزء أول كل مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، طالما أنّهم غير قادرين على ذلك، شرط إثبات عدم المقدرة من خلال البحث الاجتماعي.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه يتم إعفاء الطلاب من جزء أو كل المصروفات الدراسية، شرط تقديم ما يثبت عن عدم قدرتهم عن دفع المصروفات تقديم بحث اجتماعي من خلال التأمينات الاجتماعية ويتم تقديم المستندات الدالة على ذلك إلى اللجنة المختصة بإدارة مدارس المتفوقين لاتخاذ القرار، مؤكدا أنّه لا يمكن حرمان طالب متفوق دراسيا من دخول مدارس stem بسبب ظروفه المادية، ومن المؤكد أنّه سيكون هناك استثناءات لأبناء الأسر التي تتلقى معاش تكافل وكرامة أو غير المقتدين، وهذا توجه حكومة وليس وزارة.