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«الأعلى للثقافة» يكلف الكاتب شعبان يوسف برئاسة تحرير سلسلة الكتاب الأول

كتب:

إلهام الكردوسي
10:41 ص | الثلاثاء 18 يوليو 2023
شعبان يوسف

شعبان يوسف

أصدر الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، قرارا بتولي الكاتب شعبان يوسف رئاسة تحرير سلسلة الكتاب الأول، والتي تصدر عن المجلس الأعلى للثقافة، وهي سلسلة تهتم بتقديم شباب المبدعين والباحثين الذين تنشر أعمالهم لأول مرة، وهذا وقد تضمن قرار إعادة تشكيل هيئة تحرير السلسلة تولي الدكتور علي الشيخ مهام إدارة تحرير السلسلة، وسها صفوت سكرتارية تحرير السلسلة. 

من هو الكاتب شعبان يوسف؟ 

شعبان يوسف كاتب وشاعر وناقد وباحث مصري، ومؤسس منتدى ورشة الزيتون الأدبية ومجلة كتابات، وألف سبعة دواوين ومسرحية، بالإضافة إلى العديد من الكتب الناقدة والبحثية.

وترأس هيئة تحرير سلسلة كتابات جديدة، وكتب للعديد من الصحف والمجلات من مثل جريدة التحرير وجريدة أخبار الأدب، أيضا لعب دورًا بارزًا في الكشف عن شعراء وكاتبات مهمشين ومجهولين، ولديه العديد من الإسهامات في مجال الإنتاج الإعلامي، فشارك في إعداد وتقديم برامج تلفزيونية مثل عصير الكتب، وسور الأزبكية، والمقهى الثقافي.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي