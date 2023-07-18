تحصين 59 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال الحملة القومية، لتحصين الماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية، إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، بواقع 59 ألف رأس ماشية.

تحصين 59 ألف رأس ماشية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه جرى تحصين 59 ألف رأس ماشية، من المستهدف 212 ألفًا بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ووجّه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بمشاركة 105 لجان متخصصة، وكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين، واحدة للترقيم وأخرى للتحصين، مشيداً باستجابة المواطنين للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعى البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة، وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وشهدت قرية كفر تيدا التابعة لمركز سيدي سالم، قافلة بيطرية بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ وكلية الطب البيطري، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتمكنت القافلة من إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان، منها 105 حالات باطنة، و6 حالات جراحة، و80 تناسلية، و2500 دواجن.

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إنّ المديرية مستمرة في حملاتها لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمراكز ومدن وقرى المحافظة، مؤكداً أنّ عبوات التحصين متوفرة بشكل بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأوضح «بشار»، أنّ عدد الفرق المنتشرة في المحافظة 105 لجان، وأنّ غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تُتابع أعمال الترقيم، لافتاً أنّه جرى تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لأن كل رأس ماشية لها رقم قومي.

وأضاف أنٌه يجري استخدام سنون استعمال مرة واحدة، لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع اتباع الأمان الحيوي والتحصين من بيت لبيت للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم لأهالي المحافظة من الفلاحين والمربيين، موجهاً بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين لضمان نجاح الحملة وحصول المربي على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهمية القصوى، إضافة لحملات التوعية التي وصلت لـ80 حملة توعية بالقرى، لتحفيز المزارعين على تحصين مواشيهم.