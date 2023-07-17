«التحكم في المنزل بالذكاء الاصطناعي» مشروع تخرج لطلاب هندسة كفر الشيخ

«التحكم في الأشياء بمجرد التفكير باستخدام إشارات المخ» كانت فكرة مجموعة من طلاب الفرقة الأخيرة في قسم الهندسة الكهربائية شعبة «هندسة الحاسبات ونظم التحكم» بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، ليتم تنفيذها كمشروع لتخرجهم، للعام الدراسي 2022 - 2023، في إطار تغيير طريقة تفاعل البشر مع الأشياء المحيطة بهم، وتحقيق بيئة معيشية أكثر راحة وذكاءً.

ابتكار رائد في استخدام تقنيات متعددة

«المشروع نفذه 10 طلاب بكلية الهندسة، في خطوة ثورية نحو تحقيق المنزل الذكي والمستدام، يسعى مشروع إشارات ذكية إلى تصميم منزل يمكن التحكم فيه بمجرد التفكير، باستخدام إشارات المخ، ويُعد هذا المشروع إحدى الابتكارات الرائدة في استخدام تقنيات متعددة والذكاء الاصطناعي لخلق بيئة معيشية تتفاعل مع رغبات المستخدمين.

«المشروع يهدف إلى تصميم منزل ذكي وروبوت باستخدام تقنيات متعددة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ويتم التحكم من خلال إشارات المخ، وبرنامج كمبيوتر، وتطبيق هاتف، وأوامر صوتية بالعربية، ومساعد صوتي بالعربية، وأوامر نصية البوت، وبوت مساعد بالعربية وهو للتحكم في البيئة المنزلية وروبوت، ويتضمن لوحة تحكم ذكية تسمح للمستخدمين بمراقبة وضبط درجة الحرارة والإضاءة وأنظمة الأمان والأجهزة المنزلية، كما يُقدم حلولًا للزراعة الذكية مع مراقبة حالة النباتات ونظام ري تلقائي»، هكذا روي جلال القصبي، أحد المشاركين في مشروع التخرج، تفاصيل المشروع لـ«الوطن».

الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي

ويضيف «القصبي»: «مشروع إشارات ذكية يهدف بالتحكم في المنزل وروبوت ذكي من خلال مجموعة واسعة من وسائل التحكم المتاحة، ويمكن التحكم باستخدام إشارات المخ، وذلك من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتدريب نموذج ذكي قادر على فهم تلك الإشارات وتحويلها إلى أوامر تنفذها الأجهزة، وتم تصميم واجهة التحكم الصوتية والدردشة الآلية لتعزيز تفاعل المستخدم مع المنزل الذكي، كما يتميز الصوت والبوت بذكاء استثنائي، حيث يتمكنان من الإجابة على جميع الاستفسارات والأسئلة، وتم تصميمهما باللغة العربية للمشاركة في محادثات فعالة وليس مجرد تلقي أوامر تشغيل».

يهدف مشروع «إشارات ذكية» إلى تحسين راحة الحياة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وزيادة الأمان، وتحسين الزراعة ومرونتها» وفقاً لـ«القصبي»: «يُتيح المشروع واجهة تحكم بإشارات المخ، ويمكن للمستخدم التحكم في المنزل باستخدام إشارات المخ، ويعمل هذا النظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعتمد على تدريب نموذج ذكي قادر على فهم تلك الإشارات وتحويلها إلى أوامر تنفذها الأجهزة، ويمكن أيضًا التحكم في الروبوت الذكي باستخدام إشارات المخ، ويتم تنفيذ الأوامر بمجرد التفكير، والمشروع يسعى أيضًا لمساعدة ذوي الإعاقة، وتسهيل عمليات البحث، ويُعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق المستقبل المستدام والمنزل الذكي».

24 ألفا و800 جنيه التكلفة الإجمالية للمشروع

24 ألفاً و800 جنيه التكلفة الإجمالية للمشروع تحملت كلية الهندسة مبلغ 8 آلاف جنيه منها وتحمل الطلاب مبلغ 16 ألف و800 جنيه بحسب «القصبي»: «المشروع بلغت تكلفته الإجمالية 24 ألف و800 جنيه تحملت الكلية جزء من المبلغ وتحملنا الجزء الآخر، ومدة التخطيط والتنفيذ والتجربة وصلت إلى 6 شهور ثم كان التنفيذ فقط في شهرين، والمشروع حصل على جوائز ومراكز في مسابقات خاصة بجامعة كفر الشيخ، كما شارك أيضاً في عِدة مسابقات كبيرة».

وأشار «القصبي»، إلي أنّ الفريق المشارك في المشروع كل من جلال أحمد السيد أحمد عبد الفتاح القصبي «قائد الفريق»، ومحمد حسين محمد صبره، ومحمد جمال رمضان الهاشمي، وشروق جامع أبو الخير، وإيمان رضا عبد الغني فرج، وعمر أحمد محمد عبد الغني، ومصطفى زغلول عبد الغني يوسف، وريهام عصام محمود قاسم، ويوسف فتحي محمود سعد، وعمر طه عبد المحسن البيلي، وتحت إشراف الدكتورة وسام محمد فكري.