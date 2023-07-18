الصحة: الحالات المصابة بحمى الضنك في قنا تلقت علاجها بالمنزل

كشفت وزارة الصحة، عن أنّ الفرق التابعة لها في قرية العليقات بمركز قوص في قنا، ناظرت الحالات المصابة بحمى الضنك، وأخذ عينات معملية للفحص من الحالات التي ظهر عليها الأعراض المرضية، كما تم أخذ عينات بيئية من المياه والصرف الصحي، وعينات من البعوض ويرقات البعوض، خضعت جميعها للفحص بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ أظهرت نتائج التقصي والتحاليل المعملية ونتائج قياس كثافات البعوض والتصنيف والترصد الحشري وفحص اليرقات، وجود البعوضة الناقلة لمرض حمى «الضنك» والمعروفة باسم الزاعجة المصرية، كما أظهرت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية من خلال فحص الأجسام المضادة، وفحص الحمض النووي إيجابية بعض العينات لمرض حمى الضنك «الحمى المؤلمة للعظام».

علاج حمي الضنك

وبحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، فإنّ حمى الضنك «الحمى المؤلمة للعظام» هي عدوى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك، والذي لا ينتقل بشكل مباشر من البشر إلى البشر، وينتقل إلى البشر عند تعرضهم لـ«لسعات» البعوض الحامل لهذه العدوى، والذي ينتشر في أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، وتقدّر عدد الإصابات من المرض بنحو 400 مليون حالة سنويا، كما أنّ 40% من سكان العالم يواجهون التعرض للإصابة بالمرض، وطبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإنّ أكثر من 95% من الحالات المبلغة على مستوى العالم تظهر عليها أعراض خفيفة، مثل «صداع حاد، وألم خلف العينين، وآلام بالعضلات والمفاصل، وغثيان، وقيء، وانتفاخ الغدد، وطفح جلدي» وعادة ما تدوم الأعراض بين يومين إلى 7 أيام، وتستجيب للعلاج بمخفضات الحرارة «الباراسيتماول» وتتكرر التفشيات الوبائية للمرض بين 3 إلى 5 سنوات.

ويعتبر الناقل الرئيسي للمرض هو بعوضة الزاعجة المصرية، كما تنقل المرض بصورة أقل الزاعجة المرقطة، وينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر لسعات إناث البعوض المصابة، وتتكاثر البعوضة في أماكن تجمع المياه الراكدة وتجمعات القمامة والصرف غير المغطى والخزانات المكشوفة والتي تعتبر بيئة مناسبة لتكاثر البعوض، لذا فإنّ أفضل سبل المكافحة هي تحسين مستوى النظافة العامة، ومنع تواجد القمامة والمستنقعات والمياه الراكدة.

موقف إصابات حمى الضنك

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ جميع الحالات المصابة بسيطة وتلقت علاجها في المنزل، ولا توجد حالات من القرية تم حجزها بالمستشفيات نتيجة لمرض حمى الضنك، ولا توجد أي حالات وفاة، وبعض الحالات مرتبطة بحالات ظهرت عليها الأعراض في مدينتي سفاجا والقصير.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في مكافحة نواقل المرض والحد من انتشاره.