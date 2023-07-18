المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل أحد الأشخاص في الحوامدية

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، متهمًا بقتل أحد الأشخاص في دائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات فيما بينهما، بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

قتل عمد

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «ياسين. س» قيامه في أبريل من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة، بقتل المجني عليه «فتحي. ت» عمدًا مع سبق الإصرار بدون ترصد بسبب خلافات بينهما بالأسلحة النارية في دائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم نشبت مشاجرة بينه وبين المجني عليه بالأسلحة النارية بسبب خلافات بينهما، كما أنه أحرز وحاز سلاحا ناريا مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.