مصرع شاب غرقا في قرية سياحية بالساحل الشمالي

لقي شاب مصرعه غرقا منذ قليل، في قرية بالساحل الشمالي، خلال الاستحمام في البحر، بعد أن اختل توازنه، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجري انتشال الجثة ونقلها إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة وقسم شرطة الحمام، اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، بالحادث.

غرق شاب في قرية بالساحل الشمالي

واستقبلت مستشفى الحمام المركزي، اليوم الثلاثاء،، ضحية حادث غرق على شاطئ البحر، يدعى فادي مفيد إبراهيم فاروس، 18 سنة، من سوهاج، جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة، من خلال مفتش الصحة بالمستشفى، ووضعها داخل ثلاجة الموتى، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع الحادث في الساحل الشمالي، وجار الفحص والمعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته ورفع تقرير عن الواقعة إلى جهات التحقيق.