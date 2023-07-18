وزيرة التخطيط: مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة مصر خلال افتتاح أعمال الشق الوزاري بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة في نيويورك، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 10 إلى 19 يوليو الجاري، والمنعقد تحت شعار «تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات»، حيث شددت خلال كلمتها على أهمية توفير الوسائل التنفيذية للدول النامية، وتعزيز التعاون والشراكات، لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

فرصة فريدة لإرسال رسالة سياسية قوية

وقالت وزيرة التخطيط، إنّ المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 وقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر المقبل، يقدمان فرصة فريدة لإرسال رسالة سياسية قوية وإعادة تأكيد الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، مع القضاء على الفقر في صميم الجهود المشتركة، ومعالجة التحديات على الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ خطة عام 2030.

مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة

وتابعت السعيد، أنّه رغم التحديات المتعددة والمتشابكة التي تواجه العالم، فإنّ مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات بما يتسق مع رؤية مصر 2030، مؤكدة أنّ الحكومة المصرية تتخذ خطوات ملموسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء محافظاتها، موضحة إيمان الدولة بأنّ ذلك يمثل أداة أساسية لتمكين السلطات المحلية من دعم تحقيق الأهداف التنموية.

مراجعات محلية طوعية لـ3 محافظات

وأعلنت السعيد، إصدار مصر بنجاح أول مراجعات محلية طوعية على الإطلاق لـ3 محافظات، مؤكدة اعتزام مواصلة العمل مع جميع الشركاء لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ سياسات عملية فعالة.

تحقيق هدف المياة النظيفة والصرف الصحي

وحول أهداف التنمية المستدامة التي يركز عليها المنتدى رفيع المستوى لهذا العام، أعربت السعيد عن قلق مصر فيما يتعلق بتحقيق هدف المياة النظيفة والصرف الصحي، وفقًا لنتائج التقرير التجميعي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ترحيب مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023 ونتائجه ، بما في ذلك جدول أعمال المياه ، مؤكدة أهمية المتابعة الفعالة للمؤتمر.

مصر تسير على المسار الصحيح

وتابعت السعيد، أنّه على المستوى الوطني، وباعتبار مصر واحدة من الدول التي تعاني من ندرة المياه في العالم، إلا أنّها لا تزال قادرة على تحقيق إنجازات ملموسة، مضيفة أنّ تقرير التنمية المستدامة العالمي لعام 2023 يوضح أنّ مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق الهدف بحلول عام 2030، بفضل استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية وسياسة وطنية للمياه.

وأكملت أنّه على الرغم من ذلك فإنّ تلك الجهود مهددة بشكل كبير نظرًا لموقع مصر الجغرافي، كدولة مصب ينبع شريان الحياة المائي الوحيد لها من خارج حدودها، ما يتطلب وبشكل عاجل وحاسم تعاونًا فعالًا في مجال موارد المياه العابرة للحدود، وفقًا للقانون الدولي، كشرط أساسي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

زيادة استثمارات مصر في بنيتها التحتية

وفيما يخص الصناعة والابتكار والبنية التحتية، أكدت السعيد زيادة استثمارات مصر في بنيتها التحتية في السنوات القليلة الماضية إلى نحو 400 مليار دولار، كجزء من الاستثمارات الوطنية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.

زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة

وبشأن التزام مصر بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار مناسبة، أشارت السعيد إلى إعلان مصر تحديث مساهماتها المحددة وطنيًا في يونيو 2023، والتي تضمنت التزامًا بزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، متابعة أنّه وفي إطار السعي لتحقيق مدن ومجتمعات مستدامة، فيتم تطوير 23 مدينة ذكية جديدة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة

وأكدت السعيد التزام مصر بالمساهمة في الجهود الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، موضحة أنّ المؤتمر اعتمد نتائج طموحة وعملية بما في ذلك خطة شرم الشيخ التنفيذية، التي تتضمن إنجازات بارزة في التخفيف والتكيف والتوفير من وسائل التنفيذ، مضيفة أنّ مؤتمر الأطراف السابع والعشرون شهد الاتفاق التاريخي بشأن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.