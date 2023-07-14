عاجل.. شوبير يكشف عن عرض تركي لضم هداف الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نجم المنتخب المصري السابق، أن النادي الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من فريق تركي لضم المهاجم محمد شريف، هداف الفريق الدوري المصري، في خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

محمد شريف مطلوب في تركيا

وأضاف شوبير في تصريحات عبر برنامجه «ملعب أون تايم» على قناة «أون تايم سبورتس 1» أن الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من فاتح قرا جمرك التركي من أجل ضم محمد شريف في الفترة المقبلة.

وأوضح نجم الكرة المصرية السابق أن النادي التركي استفسر من الأهلي عن المطالب المالية للصفقة قبل استكمال سلسلة المفاوضات مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الأهلي لن يوافق على رحيل اللاعب.

وأشار شوبير محمد شريف هو لاعب مهم في الأهلي وأنه هداف الفريق في مسابقة الدوري برصيد 10 أهداف رغم قلة مشاركاته إلا أن الأهلي لن يستغني عنه ولن يرحل رغم بحث النادي عن مهاجم.

محمد شريف يسجل هدفه العاشر في الدوري أمام الزمالك

وسجل محمد شريف هدفًا لفريقه في المباراة التي جمعته مع الزمالك يوم أمس الخميس، وذلك في لقاء الجولة 31 من الدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي 4-1، ليرفع رصيده في الدوري للهدف العاشر في الصدارة بفارق هدفين عن التونسي علي معلول.

ويعد فاتح قرا جمرك هو أحد أندية الوسط في تركيا وتواجد في المركز السابع في جدول الدوري التركي الموسم الماضي برصيد 51 نقطة من 13 فوز و12 تعادل و11 هزيمة.