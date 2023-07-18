موعد عودة التيار الكهربائي بالغردقة بعد انتهاء أعمال الصيانة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بعودة التيار الكهربائي في عدة مناطق، الساعة الثانية ظهر اليوم، وذلك عقب انتهاء فرق الصيانة من عملية الصيانة الدورية لمناطق الحديقة الدولية والنادي الاجتماعي وفندق حورس.

فصل التيار الكهربائي بالغردقة

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر كشفت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة، وذلك من الساعة 9 صباحًا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

سبب فصل التيار الكهربائي

وكشف مسؤلو محافظة البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن سبب فصل التيار الكهربائي وذلك لأعمال الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال بين المناطق بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة.

وأضاف مسؤلو البحر الأحمر بأن وقت فصل التيار الكهربائي يستغرق 5 ساعات، وهي المدة اللازمة لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وذلك بالتنسيق مع مسؤلو شركة الكهرباء، وإخطار المواطنين بموعد انقطاع التيار عن عدة مناطق بالغردقة.