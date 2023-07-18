«إكسترا نيوز» يبرز ملف «الوطن»: «تحالف الخير.. فرحة في كل بيت»

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي لرعاية الأسر الأكثر احتياجا، بعنوان ««تحالف الخير.. فرحة في كل بيت».

أهمية قواعد بيانات التحالف الوطني

وقال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن التحالف الوطني فكرة عبقرية أزالت الفجوة بين مُقدم ومتلقي الخدمة والجمعيات الأهلية، إذ أنه مظلة كبيرة تضم بداخلها أكثر من 30 جمعية أهلية علاوة على قواعد البيانات والمعلومات التي ساعدت في وصول الخدمة لمستحقيها.

37 مليون مستفيد من التحالف الوطني

وأضاف «رائف»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن قواعد البيانات ساعدت الجمعيات الأهلية على تقديم الخدمات بشكل أوسع، وهناك أكثر من 37 مليون مواطن أصبحت بياناتهم موجودة لدى التحالف الوطني، مشيرا إلى أن التحالف الوطني حقق إنجازات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، فاستطاع التحالف إنفاق أكثر من 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر.