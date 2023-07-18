«الغرف السياحية»: أسعار الوجبات في مطاعم الساحل الشمالي معتمدة من «السياحة»

قال على كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن ما يردده البعض عن طبيعة أسعار الوجبات الغذائية والمشروبات بمنطقة الساحل الشمالي، يحمل كثيرا من المبالغة، لافتا إلى أن كافة أسعار الوجبات الغذائية والمشروبات التي تقدمها المطاعم السياحية معتمدة من قبل وزارة السياحة والآثار ولا يمكن زيادتها إلا بعد الرجوع للوزارة.

ولفت في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن وزارة السياحة والآثار تشترط ضرورة تعليق المطعم لقائمة الأسعار المعتمدة بمكان بارز بالمطعم وباللغتين العربية والإنجليزية، مشيرا إلى أن قائمة الأسعار تنص أيضا على أن أسعار الوجبات المعلنة دون احتساب ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر بـ14% ورسوم الخدمة المقررة بـ12%.

أسعار الوجبات الغذائية والمشروبات بالمطاعم السياحية

وأشار إلى أن قيمة أسعار الوجبات الغذائية والمشروبات بالمطاعم السياحية الموجودة بالساحل الشمالي تكون أعلى من نظيرتها في القاهرة والجيزة على سبيل المثال وذلك بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية للمحال بالساحل الشمالي، مقارنة ببعض المدن السياحية الأخرى.

سعر زجاجة المياه بالمطاعم والمنشآت السياحية بالساحل الشمالي

وتابع: «ما يتردد عن أن سعر زجاجة المياه بالمطاعم والمنشآت السياحية بالساحل الشمالي تبلغ نحو 200 جنيه تحمل قدرا كبيرا من المبالغة حيث أن أسعارها أقل من ذلك بكثير ولا تقترب لهذا الرقم على الإطلاق»، موضحا أنه من الممكن أن تكون تلك الأسعار بالمحال التابعة للمحليات والتي لا يوجد أي رقيب عليها.