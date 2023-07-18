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«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يظهر إطلاق أعيرة نارية بكثافة في المنيا

كتب:

محمد بركات
12:14 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
الأجهزة الأمنية ـ صورة تعبيرية

الأجهزة الأمنية ـ صورة تعبيرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تظهر خلاله إحدى السيدات وآخر يطلقان أعيرة نارية في الهواء من سلاح كان بحوزتهما.

وبالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وأمكن ضبطهما، وتبين أنهما سيدة وابنيهما ويقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.

وبمواجهتهم أقروا بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه على سبيل المزاح، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة (مسدس محدث صوت) بقطعة أرض زراعية بمحيط سكنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات