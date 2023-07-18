قطع المياه 4 ساعات عن بعض المناطق في الدقهلية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع مياه الشرب غدًا الأربعاء 19 يوليو لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10.00 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساء نظرًا لقيامها ببعض أعمال الصيانة في بعض القرى.

قطع المياه غدا بالدقهلية لمدة 4 ساعات

وأوضحت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه يجري قطع المياه في قريتي دملاش التابعة لمركز بلقاس، وميت زنقر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية لمدة 4 ساعات.

سبب قطع المياه في الدقهلية غدا

وأشارت الشركة أن سبب انقطاع المياه في تلك القري يعود إلى قيام الشركة بعمل قطعية على خط مياه قطر 8 بوصة بلاستيك، القادم من دملاش إلى ميت زنقر مما يتسبب في قطع المياه لحين انتهاء الأعمال.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، لحين عودة المياه بعد 4 ساعات من الانقطاع، إذ من المقرر لها أن تعود في الثانية مساء.