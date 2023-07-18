وظائف شاغرة في ديوان عام محافظة كفر الشيخ.. تعرف على الشروط

أعلنت إدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عن حاجة العمل بإدارة الاستثمار بالديوان العام، إلى من يشغل الوظائف التالية من بين العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديريات الخدمات.

الوظائف الشاغرة بإدارة الاستثمار

ووفقاً لإدارة الموارد البشرية، فإنّ الوظائف الشاغرة هي:

1- مدير إدارة، وتكون الدرجة الأولى اقتصاد وتجارة كحد أدني، ويكون مؤهل عالٍ مناسب، أو أستاذ مساعد بإحدي الكليات بجامعة كفر الشيخ.

2- وكيل للإدارة، وتكون الدرجة الثانية اقتصاد وتجارة، ويكون مؤهل عالٍ مناسب.

شروط شغل الوظائف الشاغرة

وحدّدت إدارة الموارد البشرية شروط شغل الوظائف الشاغرة، كالآتي:

- الحصول على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- الإلمام بالحاسب الآلي والقدرات الرقمية.

- الإلمام بطبيعة الوظيفة المعلن عنها، والقدرة علي طرح مقترح لتطوير منظومة الاستثمار بالمحافظة.

طريقة التقديم لشغل الوظائف

وبحسب إدارة الموارد البشرية، فإنّه علي من يرغب في العمل بالوظائف السابقة بإدارة الاستثمار بديوان عام محافظة كفر الشيخ، التقدم بطلب لإدارة الموارد البشرية بالمحافظة لمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان، مرفقا به السيرة الذاتية، وبيان حالة وظيفية، وموافقة جهة عمله، والإنجازات السابقة، ومقترحات تطوير الإدارة.