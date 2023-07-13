أسوان تستعد لافتتاح مهرجان المانجو في الفترة من 16 إلى 18 يوليو

تستعد محافظة أسوان لافتتاح فعاليات المهرجان السنوي للمانجو، في الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري، تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، أن المهرجان يهدف إلى التعريف بأسبقية محافظة أسوان في إنتاج محصول المانجو على مستوى الجمهورية، حيث يوجد ما يزيد عن 100 ألف طن من المانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية، وتصل قيمتها السوقية لنحو 2 مليار جنيه.

فعاليات وكورال ومسابقات للأطفال

ويتضمن المهرجان معرضا لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل القديم، كما يتضمن فعاليات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوي الهمم، ومسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو.

وأكدت نائب محافظ أسوان أهمية تأسيس مرافق لوجستية لخدمة محصول المانجو الحيوي والاستراتيجي، الذي يخدم الآلاف من الأسر الأسوانية، بالإضافة إلى الاهتمام بصناعة وتدوير مخلفات المانجو وإعادة تصنيعها، وتوفير خدمات لوجستية لرفع قيمته المضافة.

مساحة للتعارف على ثقافة المحافظة وتراثها

ويعتبر مهرجان مانجو أسوان فرصة للتعرف على ثقافة وتراث محافظة أسوان، واستكشاف ثرواتها الطبيعية والزراعية، ودعم اقتصاد المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار سعي محافظة أسوان للاستثمار في ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصادياً.