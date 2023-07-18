تقديم الخدمات الطبية لـ549 ألف مواطن ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بكفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، استمرار مبادرة «100 يوم صحة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وإشراف الدكتورة آمال حجاج، مدير الرعاية الأساسية، منسق عام المبادرات الرئاسية «منسق مبادرة 100 يوم صحة عن محافظة كفر الشيخ».

تقديم الخدمات الطبية لـ549 ألفا و979 مواطنا

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات المبادرات الرئاسية، وذلك منذ انطلاقها يوم 25 يونيو، حتى الاثنين 17 يوليو الجاري، لـ482 ألفا و717 مواطنا، ما بين مبادرات «مبادرات رئاسية، وقوافل طيبة، وتنظيم أسرة، ونفقة دولة، وغير قادرين، وعيادات خارجية، وطوارئ مستشفيات، ووحدات طب أسرة، ومراكز طبية، وقرارات إحالة».

وأشار «نور الدين» إلى أنه جرى تقديم الخدمات الطبية خلال مبادرات الصحة العامة لـ67 ألفا و262 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 7 آلاف و39 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج، وجرى تطعيم 305 آلاف و263 طفلا، ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، فضلا عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

صرف 50 ألفا 628 وسيلة تنظيم أسرة

وأفادت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة، قدمت خدماتها إلى 52 ألفا و97 منتفعة، بالإضافة إلى 25 ألفا و595 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وصرف 50 ألفا و628 وسيلة تنظيم أسرة، وعمل 51 ألفا و427 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

وأوضحت الدكتورة آمال حجاج، منسق عام مبادرة «100 يوم صحة» بكفر الشيخ، أنّه جرى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وصرف العلاج لـ6326 مترددا ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 169 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، بجانب المرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 734 منشأة غذائية، وأخذ 236 عينة مواد غذائية، وتحرير 563 محضرا للمنشآت المخالفة، وضبط 40 منشأة بدون ترخيص، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، بالإضافة إلى إعدام 17 ألفا و809 كيلوجرامات من الأغذية المختلفة، و133 لتر سوائل، والمرور على 222 محطة مياه شرب، و63 محطة معالجة مياه صرف صحي.