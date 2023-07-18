مغنية أمريكية توبخ جمهورها.. التقطوا صورا «سلفي» أثناء غنائها في الحفل

حالة من الغضب أثارتها المغنية الأمريكية ميراندا لامبرت، خلال حفلها الأخير، وذلك عندما أوقفت الموسيقى في منتصف الحفل لتوبيخ عدد من النساء اللاتي قمن بالتقاط صور «سيلفي» خلال غناء «Tin Man»، والتي تعتبر إحدى أغانيها الرومانسية.

ميراندا تتوقف عن الغناء غاضبة

وقامت ميراندا لامبرت بإيقاف حفلها المقام في لاس فيجاس بشكل صاخب على المسرح، قائلة لعازف البيانو: «سأتوقف هنا للحظة.. أنا آسفة»، ووجهت حديثها للفتيات: «هؤلاء الفتيات قلقات بشأن صورهن الذاتية ولا يستمعن إلى الأغنية، الأمر يزعجني ولا أحب ذلك على الإطلاق، نحن هنا للاستماع إلى الموسيقى وأنا أقوم بالغناء»، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

الجمهور غاضب من تصرف ميراندا لامبرت: سلوك «فظ»

وتسبب تصرف المغنية في غضب عدد من الحضور، حيث نهض العديد منهم وغادروا الحفل الموسيقي احتجاجًا على أسلوبها، ومع انتشار مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وصف المتابعون أسلوب «لامبرت» بـ «الفظ».

وتوالت التعليقات التي كان بينها: «ميراندا بالكاد تتحدث مع الجمهور بين الأغاني»، وأضاف آخر: «دائما في حالة مزاجية سيئة، من حق الحضور الاستمتاع كما يريدون. لقد دفعوا ثمن التذكرة»، وتابع ثالث: «ربما كانوا يلتقطون صور سيلفي أو مقاطع فيديو لتذكر المناسبة».