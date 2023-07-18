موعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين.. اعرف التخصصات المطلوبة

يرغب عدد كبير من الذكور والإناث في معرفة موعد التقديم لكلية الشرطة 2023/2024 متخصصين، إذ أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة قبول دفعة جديدة لهذا العام، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

موعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين

وأكدت وزارة الداخلية أن فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، وكذلك موعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين سيكون خلال الفترة من يوم الأحد 1 أغسطس وحتى الخميس17 أغسطس، والذي يستمر لمدة 16 يوما فقط.

ويمكن التسجيل والتقديم من خلال موقع وزارة الداخلية من هنــــا، إذ يجرى تسجيل كل البيانات اللازمة عن الطالب المتقدم وولي أمره والشهادة الحاصل عليها وتاريخ التخرج والتقدير التراكمي والجامعة التي درس بها بالتفصيل.

الكليات المتاح قبولها في كلية الشرطة 2023 المتخصصين

وتتضمن الكليات التي حددتها أكاديمية الشرطة خلال المؤتمر الرسمي لوزارة الداخلية، للتقديم في كلية الشرطة للضباط المتخصصين الآتي:

كلية الطب البشري بكالوريوس «ذكور وإناث».

كلية الطب البشري ماجستير ودكتوراه «ذكور فقط».

كلية العلاج الطبيعي دكتوراه وماجستير وبكالوريوس «ذكور وإناث».

كلية الصيدلة بكالوريوس «ذكور وإناث».

كلية طب الأسنان دكتوراه وماجستير وبكالوريوس «ذكور وإناث».

كلية صيدلة إكلينيكية دكتوراه وماجستير وبكالوريوس «ذكور وإناث».

كلية الطب البيطري بكالوريوس «ذكور فقط».

كلية التمريض بكالوريوس «ذكور وإناث».

كلية هندسة «ذكور».

كلية فنون تطبيقية «ذكور».

كلية تجارة قسم محاسبة.

كلية سياحة وفنادق، كلية علوم، وكلية التربية الرياضية، وكلية التربية الموسيقية، وكلية الزراعة، وكلية الأداب، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية الخدمة الاجتماعية، وكلية الألسن.