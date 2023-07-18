محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بتقديم الدعم لحملة «100 يوم صحة»

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتقديم كل التيسيرات لحملة 100 يوم صحة في أحياء القاهرة من أجل خدمة المواطنين وتفعيل المشاركة المجتمعية.

وشارك اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة والأجهزة التنفيذية بالحي، ومنطقة مصر القديمة الطبية في القافلة الطبية أمام مسجد عمرو بن العاص التي تستمر حتى 21 يوليو المقبل، وتقدم القافلة الكشف المجاني في تخصصات الباطنة والأطفال وتقدم العلاج بالمجان، كما تقدم المبادرات الرئاسية الموجودة من خلال مبادرة 100 يوم صحة، ندوات تثقيفية للتوعية عن طريق فريق الثقافة الصحية وفرق التواصل المجتمعي.

توقيع الكشف الطبي على المواطنين

وفى سياق متصل، تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة دعم المنظومة الطبية وتستهدف مبادرة حمله 100يوم صحة توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وقامت الحملة بتنظيم قافلة بحي المعصرة بالقاهرة بحضور اللواء عمرو عيسوي، رئيس حي المعصرة، بالتعاون مع الدكتورة عزه محمد، مدير عام المنطقة الطبية بالمعصرة وفريق العمل من المنطقة الطبية بالمعصرة وتم توقيع الكشف الطبي والتحاليل لجميع العاملين المترددين على القافلة بحي المعصرة.