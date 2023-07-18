محافظة القاهرة توضح حجم مشاركة المرأة في الأحزاب المجالس النيابية

كشف تقرير لمحافظة القاهرة، عن نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية داخل مجلسي النواب والشيوخ على مستوى المحافظة، حيث أعلى نسبة مشاركة للمرأة في العاصمة داخل الأحزاب السياسية، توجد فى حزب حماة الوطن، والمصري الديمقراطي، حيث بلغت النسبة 40% من إجمالي المشاركين في الأحزاب، يليهما مستقبل وطن بنسبة 19%.

كما تبين عدم وجود مشاركة للمرأة في العديد من الأحزاب السياسية، مثل الشعب الجمهوري ومصر الحديثة، الوفد، المؤتمر، التجمع، الاتحاد، السادات، الحركة الوطنية، النور، إرادة جيل.

عدد مقاعد المرأة

وفيما يتعلق بعدد المقاعد التي تشغلها المرأة داخل المجالس النيابية على مستوى محافظة القاهرة، أوضح التقرير، أن عدد أعضاء مجلس الشعب 448 عضو على مستوى الجمهورية، بينهم 162 امراة، واجمالي المقاعد التي تشغلها المرأة 30 مقعدا بمحافظة القاهرة، إذ بلغت النسبة 18.5% من إجمالي عدد مقاعد تشغلها المرأة على مستوى الجمهورية.

تمكين المرأة

وأشار التقرير، إلى وجود عدة أهداف بشأن المرأة، منها تمكين المرأة من خلال تنمية قدراتها، وإعدادها قياديا، بما يضمن لها اتخاذ وصنع القرار، تفعيل دور وحدة تكافؤ الفرص فى الاتصال بين المحافظة والمجلس القومي للمرأة، والتنمية المحلية والمديريات، وخلق بيئة عمل محفزة، وتحقيق الرضا الوظيفى للمرأة.

ولفت إلى إعداد كوادر نسائية قادرة على القيادة بكفاءة وفعالية، الاهتمام بقضايا ومشكلات المرأة، وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وإعداد موجز ربع سنوي عن تمكين المرأة، وتحسين أوضاعها، التركيز على البعد الاجتماعي، من خلال تعليم وتشغيل المرأة وذوي الهمم، من تدريب وتشغيل وإدماج، ومحو الأمية، إنشاء مجمعات سكنية بديلة.