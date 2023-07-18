بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في انقلاب «ميكروباص» بالأقصر

أصيب 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص يقلهم، اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل قرية المحاميد قبلي بمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر، وجرى نقلهم إلى مستشفى حورس التخصصي.

إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص

واستقبل مستشفى حورس التخصصي بأرمنت، 11 شخصا في انقلاب ميكروباص، مصابين بإصابات متعددة تنوعت، ما بين كسور وكدمات وسحجات وخلع وجروح قطعية، وأسفر الحادث عن إصابة كل من: بهاء عبد الرحيم عبدالوهاب، 52 سنة، كسر بالأنف، ياسر عدلي سيد، 49 سنة، كدمات بالعمود الفقري، صالح محمود أحمد، 47 سنة، كسر بالكتف الأيمن.

كما أصيب كل من: محمد عبد العزيز موسى، 44 سنة، كدمات، ومحمد السيد أحمد، 55 سنة، كسر بالكتف الأيمن، وحجاج حسين عبد الكريم، 53 سنة، كدمات، ومصطفى عبد الظاهر أحمد، 36 سنة، كدمات، وأحمد صلاح الدين النوبي، 39 سنة، آلام بالظهر، وعبد الرحمن سيد الدح، 33 سنة، خلع بالكتف الأيسر، وإبراهيم محمد منصور، 35 سنة، جرح قطعي بالذراع الأيمن، وسعيد محمد عبد الغني، 35 سنة، سحجات.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى نقل جميع المصابين على الفور لمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق.