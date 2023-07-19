طارق الشيخ يستعد لطرح أغنيته الجديدة «أدي الصحاب»

يعيش الفنان طارق الشيخ، حالة من النشاط الفني حاليًا، تزامنًا مع انطلاق موسم أغاني وحفلات صيف 2023، إذ انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم «أدي الصحاب»، ومن المُقرر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

تعاون مع الكومي وسلطان

ويتعاون طارق الشيخ، في الأغنية الجديدة «أدي الصحاب»، مع الشاعر سامح الكومي، والملحن خالد سلطان، والموزع بلوكه، وهندسة صوتية يونس الخواجة، حيث تحمل الكلمات عتاب للأصدقاء في إطار شعبي بسيط.

كان طارق الشيخ، طرح مؤخرًا، أغنية «حنفية الجدعنة» على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات حازم إكس وألحان إبراهيم أردني وتوزيع فلسطيني وصولو حماده فتوح وميكس وماستر فلسطيني.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية: «حنفية الجدعنة عطلانة من قلة السلكان، الحسبة جات بخسارة والخير مطمرش غير في الأندال، الطيبة خيبة وجهل لازم تخون قبل ماتتخان، ده مشوار التقدير الخطوة فيه بتساوي فدان، الأصلي أصلي خد جمب أصلي ثابت مكاني، ميزت نفسي بفضل ربي اللي علاني».