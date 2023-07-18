استقرار سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات.. عيار 21 سجل 2160 جنيها

سجل سعر الذهب اليوم في الصاغة، استقرارًا خلال بداية التعاملات بعد انخفاضه بقيمة 20 جنيهًا، خلال تعاملات أمس على مدار اليوم، بحسب بيانات بورصة الذهب، إذ أن الفترة الحالية مناسبة لشراء الذهب بمختلف أنواعه، حسب رغبة الشخص، وفقا لشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

وبالنسبة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، في بداية التعاملات، يمكن التعرف على أسعار الأعيرة والجنيه الذهب في السطور التالية.

سعر جرام الذهب عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ2160 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وعن سعر جرام الذهب عيار 24 بـ2469 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18بـ1851 جنيهًا، وعيار 14 بـ1440 جنيهًا، وعيار 12 بـ1234 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات بـ17280 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وبالنسبة لسعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1954 دولارًا أمريكيًا.