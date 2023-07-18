إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي بالشرقية

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي بمحافظة الشرقية، في اتجاه مدينة بلبيس، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، فيما حُرر المحضر القانوني اللازم، وأُخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا، يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي باستقبالها 3 أشخاص مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي في اتجاه بلبيس.

معاينة موقع الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، والاطمئنان على المصابين، وحُرر محضر قانوني، وأُخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة وتفاصيلها والوقوف على أسبابها.

تسيير حركة المرور

ورفعت أجهزة المرور آثار الحادث من الطريق، وجرى تسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.