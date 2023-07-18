رابط تقديم الصف الأول الثانوي الصناعي 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تقديم الصف الأول الثانوي الصناعي 2024، على الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات» وفقا للتنسيق المعلن من قبل المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي الصناعي 2024

ونستعرض في السطور التالية، الأوراق المطلوبة ورابط تقديم الصف الأول الثانوي الصناعي 2024:

- ملف للتقديم للصف الأول الثانوي.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- شهادة نجاح بالحصول على الشهادة الإعدادية.

- 6 صور مقاس 4 * 6.

- 2 صورة بطاقة ولي الأمر «الأب والأم».

- 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه + طابع دعم وتنمية وتمويل المشروعات التعليمية فئة عشرة جنيهات.

- عدد طوابع عشرة جنيهات أي فئة بريد.

- بالنسبة للطالبات طابع دعم وتمويل المشروعات فئة عشرة جنيهات يوضع على إقرار عدم الزواج.

- تقديم صورة شهادة وفاة الوالد بالنسبة للطلاب الأيتام.

- الطالب المستفيد من معاش تكافل وكرامة عليه إحضار صورة الفيزا التي يصرف بها الأب أو الأم.

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي الصناعي 2024

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات ورابط تقديم الصف الأول الثانوي الصناعي 2024 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» من خلال هذا الرابط.

تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- إدخال كلمة المرور.

- تسجيل حساب شخصي للطالب.

- الضغط على الدخول للتنسيق.

- كتابة البيانات كاملة مع التأكد من صحتها.

- الضغط على حفظ الرغبات.

- الضغط على إرسال الاستمارة.