«القاهرة» تعلن إنجازات الإدارة العامة للبنية الأساسية خلال يونيو الماضي

أعلنت محافظة القاهرة عن حجم وخطوات إنجازات الإدارة العامة للبنية الأساسية، وتأمين المعلومات بمحافظة القاهرة عن شهر يونيو الماضي.

واستعرضت المحافظة أبرز إنجازات وأعمال إدارة البنية الأساسية في القاهرة، وهي:

- استكمال تركيب كاميرات المراقبة في باقي إدارات الديوان العام.

- صيانة 320 حاسب آلي و120 طابعة و20 سكانر، و12 لاب توب، و2 داتا شو.

- تطوير أنظمة الاتصالات اللاسلكية لمحافظة القاهرة والأحياء والنواب.

- توفير 52 جهازا لاسلكيا فى الخدمة من العهد المكهنة من الأحياء، وتوفير أجهزة لاسلكي عن طريق إعادة صيانتها وتوفير قطع غيار لها.

الصيانة الدورية

- إجراء الصيانة الدورية للسنترال العمومي للديوان العام، ومكتب المحافظ ومتابعة صيانة مكاتب نواب المحافظ.

- المتابعة اليومية لجميع أعطال التليفونات داخل الديوان العام وخارجها «شرطة المرافق، ومكاتب النواب، ومكاتب الأحياء، ومكاتب جراج الأوبرا، والجراجات والمخازن التابعة للديوان العام وسرعة إصلاحها».

- تبويب وفهرسة الأفلام الميكروفيلمية، وتسكنها بالخزن المؤمنة ضد الحريق والكوارث، وتسجيلها على قاعدة البيانات.

قرارات إزالة

- متابعة قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية أولًا بأول وتسجيل ردود مديرية الزراعة، ونسب التنفيذ وعرضها على القيادة العليا.

- الانتهاء من أعمال لجنة الطراز المعماري وإضافة العقارات على قاعدة بيانات الطراز المعمارى بناء على القرارات الصادرة من وزارة الإسكان.

- ربط الشبكة الجديدة بجميع ادارات الديوان العام بالسنترال العمومي وتجهيز ومتابعة غرف الأزمات وغرف الاجتماعات بكل ما يلزم من أجهزة اتصالات وعمل صيانة دورية تجنبا لأي عطل.

حل مشكلات إدارة الجبانات

- المتابعة اليومية لحل مشكلات إدارة الجبانات واستلام طلبات الإرجاع خطوة.

- إدخال أسماء الموظفين المستلمين للعمل في المحافظة حديثا على برنامج المكافآت.

- تبليغ الإشارات إلى جميع مكاتب نواب المحافظ ورؤساء الأحياء والمديريات وجميع الجهات التابعة لمحافظة القاهرة لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي.