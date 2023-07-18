وزير التموين يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري: مناسبة نستلهم منها عبور التحديات

تقدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، الذي تحل أول أيامه غدا الأربعاء، داعيًا المولى عز وجل، أن يديم على مصر نعم التنمية والاستقرار، والمتواصل في مسيرة التنمية لتحقيق طموحات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

وقال الدكتور علي المصيلحي، في بيان، إننا نستلهم من تلك المناسبة قوة العمل المخلص لعبور كل التحديات وتحقيق المزيد من الإنجازات، والمضي قدمًا في إنشاء المشروعات وتنفيذ التكليفات التي تخدم مصر وشعبها.