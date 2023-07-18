فيلم «من عمل الشيطان» يفوز بجائزة في مهرجان اليريفان السينمائي بأرمينيا

فاز الفيلم القصير «من عمل الشيطان»، للمخرجة ديسيل مختجيان، بجائزته الأولى في النسخة العشرين من مهرجان اليريفان السينمائي الدولي في أرمينيا، وهي جائزة «Apricot Stone»، حيث شارك الفيلم في قسم أبريكوت ستونز، وهو العرض الأول للفيلم في موطنه.

«من عمل الشيطان» إخراج ديسيل مختجيان

وتقول المخرجة ديسيل مختجيان «شكرًا على هذه الجائزة الرائعة، لقد صنعت هذا بحثًا عن جذوري، وأوصلني بحثي إلى التعرف على أرمينيا لأول مرة».

وكان الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث لاقى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتدور أحداثه حول فتاة أرمينية - مصرية قضت فترة طفولتها بين الأقليات الأرمينية في مصر، ثم رحلت إلى فرنسا وقضت 10 أعوام بها.

وتبدأ الأحداث مع عودة الفتاة إلى مصر لتنظيم معرض عن المصورين الأرمن، وتثير عودتها بداخلها صراعًا عن الهوية بين ثقافة مصر وجذورها الأرمينية.

ديسيل مختيجيان مخرجة صاعدة ذات أصول أرمينية

وديسيل مختيجيان مخرجة صاعدة ذات أصول أرمينية، وُلدت في باريس وعاشت في مصر، وتشكل حسها الفني للإخراج ورغبتها في سرد القصص من خلال تعدد ثقافاتها.

وتشارك «ديسيل» في بطولة الفيلم أيضاً مع علي السبع، وماريا سابا، ولالا شماميان، وتلقى منحة تطوير من مساحة مدرار للفنون الحرة المعاصرة، وهو من إنتاج كريم مختيجيان «شركة Kyme - Kay-oh Productions»، ويقوم بتوزيع الفيلم عالمياً شركة «MAD Solutions».