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مصرع شاب غرقا أثناء السباحة في بحر العريش

كتب:

حسين ابراهيم
01:16 م | الجمعة 14 يوليو 2023
نقل الغريق لمستشفى العريش

نقل الغريق لمستشفى العريش

لقي شاب مصرعه غرقا في ساحل البحر بالعريش، وجرى نقله إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

نقل الشاب إلى مستشفى العريش العام

وأكد مصدر بهيئة الإسعاف أنه تم نقل أحد الشاب إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى العريش العام، بعد غرقه بساحل البحر أثناء السباحة، موضحا أن الشاب العشريني وصل المستشفى جثة هامدة نتيجة غرقه بساحل بحر العريش.

وأضاف المصدر أن سبب الوفاة هو انسداد الجهاز التنفسي بالمياه نتيجة شرب مياه كثيرة ورمال أثناء الغرق، وتوفي قبل وصوله إلى المستشفى.

بلاغ بغرق شاب في البحر

وكانت مديرية أمن شمال سيناء تلقت بلاغا بغرق شاب بساحل بحر العريش، ونقل إلى المستشفى، وتم إيداعه ثلاجة المستشفى لحين الانتهاء من التحقيقات وكتابة التقرير الرسمي، واستخراج تصريح الدفن.

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