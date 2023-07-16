تعليم شمال سيناء: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني بالمراحل المختلفة

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء أن طلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة أدوا امتحانات الدور الثاني اليوم الأحد، بدون مشكلات أو شكاوى، حيث شهدت لجان الامتحانات حالة من الهدوء، وسارت العملية الامتحانية بشكل طبيعي.

امتحانات الدور الثاني للصف الرابع الابتدائي

وأدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي الامتحانات اليوم، بمختلف الإدارات التعليمية في شمال سيناء، حيث أدى التلاميذ امتحان مادة العلوم في الفترة الأولى، بينما تم تخصيص الفترة الثانية لأداء الامتحان في مادة مهارات مهنية.

وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب الذين انتظموا في امتحان مادة العلوم، خلال الفترة الأولى، بلغ 521 طالباً وطالبة، بينما بلغ عدد المنتظمين في امتحان مادة المهارات المهنية في الفترة الثانية، 482 طالباً وطالبة، بمختلف الإدارات التعليمية.

كما أدى طلاب الصف السادس الابتدائي، البالغ عددهم 505 طلاب وطالبات، امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات، حيث جرت الامتحانات في سهولة ويسر، دون أي شكاوى.

امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية

وأضاف البيان أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية، فقد أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحانات في الفترة الأولى مادة العلوم، وفي الفترة الثانية مادة الجبر الاحصاء لمدة ساعتين.

وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى أن عدد طلاب الصف الأول الإعدادي بلغ 1465 طالباً وطالبة، فيما فيما بلغ عدد طلاب الصف الثاني الإعدادي 1522 طالباً وطالبة.

امتحانات الدور الثاني للمرحلة الثانوية

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، البالغ عددهم 429 طالباً وطالبة، الامتحان في مادة الأحياء، خلال الفترة الأولى، وفي الفتره التانية مادة التاريخ، فيما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، وعددهم 335 طالباً وطالبة الامتحان في مادة تطبيقات الرياضيات، بالنسبة للقسم العلمي، ومادة الجغرافيا، بالنسبة للقسم الأدبي.

تشديدات داخل لجان الامتحانات بشمال سيناء

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي، ولم يتم تلقي أي شكاوى حتى اللحظة، مشيراً إلى أنه تم التشديد على تحقيق الانضباط داخل اللجان، والالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأضاف أنه يتم مراجعة الإجراءات لضمان توفير الأجواء الهادئة داخل اللجان وخارجها، مع مراعاة التهوية المناسبة، والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، والتنبية بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين العاملين باللجان.