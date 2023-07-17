محافظ شمال سيناء: شاطئ العريش يتميز بطبيعة ساحرة

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن هناك تعليمات للجهات التنفيذية ومجلس المدينة، وأقسام البيئة والتجميل، بمتابعة نظافة وجمال الشاطئ أولًا بأول.

طبيعة ساحرة ونخيل في ساحل العريش

وأضاف شوشة، أثناء زيارته ساحل العريش، أن الشاطئ في المدينة من أجمل الشواطئ على مستوى العالم، لما يملكه من طبيعة ساحرة، ونخيل ورمال بيضاء، وهدوء، ومسافة كافية بين منطقة الساحل والشاليهات، تحيطها رمال زين عليها ألسنة الكورنيش.

زيادة الخدمات بساحل العريش للمصطافين

وقال اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، إنه يتم بشكل يومي إزالة القمامة، والعمل على زيادة الخدمات الضرورية، وتم منح تصاريح لأصحاب الكافيهات لعمل عشش ممتدة على طوال الشاطئ، بأسعار زهيدة جدًا.

جلسات سمر بساحل العريش

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أن الشاطئ مفتوح أمام المواطنين طوال 24 ساعة، ويتم مواصلة الليل بالنهار، وتعقد جلسات سمر بشكل يومي، وتجمعات شبابية في الهواء الطلق، علاوة على تخصيص نادي السعادة لكبار السن، وتوفير كامل الخدمات من كهرباء ومياه، وعشش مجانية، ومطاعم خاصة بالأسر التابعة لنادي السعادة بالساحل.