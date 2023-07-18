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الأمم المتحدة: البعض استخدم الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية

كتب:

أحمد شوقي
06:19 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُستخدم لأغراض خبيثة.

الذكاء الاصطناعي يؤثر على الأمن العالمي

وأضاف «جوتيريش»، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي نقلتة قناة «القاهرة الإخبارية»، بشأن الذكاء الاصطناعي، أن تطبيقات الاصطناعي سيكون لها تأثير على الأمن العالمي.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من تأثيرات الذكاء الاصطناعي على البشرية، مطالبًا بإجراءات سريعة لمواجهة مخاطر تلك التأثيرات.

وتابعن بأن البعض استخدم الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية، مشيرًا إلى أنه يشكل خطرًا جسيمًا ومحدقًا، ودعا لإنشاء هيئة دولية بشأن الذكاء الاصطناعي.

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بقلم أحمد شوقي