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نداء شرارة تطرح أغنيتها الجديدة «جايين نباركلك» على «يوتيوب».. «فيديو»

كتب:

محمود الرفاعى
07:07 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
نداء شرارة

نداء شرارة

في تجربة جديدة لها، أطلقت الفنانة الأردنية، نداء شرارة، أغنيتها الجديدة «جايين نباركلك»، حيث طرحتها عبر عدد من المنصات السمعية، وقناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية نداء شرارة الجديدة، من كلماتها ولحن فلكلور، وتوزيع رافي، وإنتاج جان ماري رياشي.

أغنية نداء شرارة من إنتاج جان ماري رياشي

وروجت نداء شرارة، للأغنية عبر كافة منصاتها الاجتماعية المختلفة قائلة: «الأغنية الجديدة وصلت.. جايين نباركلك، اسمعوها صارت موجودة بكل مكان». 

نداء شرارة تشدو في فرح ولي العهد الأردني

وشاركت الفنانة نداء شرارة، مؤخرا، في إحياء حفل زفاف ولي عهد الأردن الحسين بن الملك عبد الله في حفل كبير شهدته العاصمة الأردنية عمان.

يذكر أن نداء شرارة طرحت مؤخرا أغنية جديدة باللهجة العراقية تحت اسم قلبي يحبك، خلال حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات محمد الجبوري، ألحان يوسف الحنين، توزيع حيدر كيتارا.

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