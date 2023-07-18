العثور على جثة شاب مجهول الهوية في مياه ترعة الإبراهيمية ببني سويف

عثر أهالي مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، على جثة شاب مجهول الهوية طافية في مياه ترعة الإبراهيمية، وجرى انتشال الجثة، ونقلها بمعرفة سيارة اسعاف إلى المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

العثور على جثة شاب طافية في مياه الإبراهيمية في الفشن

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة شاب طافية في مياه ترعة الإبراهيمية، والذي وجه باتخاذ الإجراءات نحو إنتشالها وإيداعها مشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

جهود مكثفة لكشف ملابسات الحادث

وانتقل إلى مكان الحادث قوات الإنقاذ النهري، برفقة قوات الأمن بمركز شرطة الفشن، حيث تمكنوا بالتعاون مع الأهالي من انتشال الجثة من مياه ترعة الإبراهيمية، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقل إلى مكان الحادث رجال المباحث، للوقوف على اسباب الحادث وملابساته، لكشف هوية المتوفي، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث.