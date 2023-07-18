انتهاء أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنوفية

أعلنت المنطقة الأزهرية بالمنوفية، انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية، وذلك بعد أعمال التصحيح والمراجعة من قبل أساتذة الأزهر، ومتابعة من قيادات المنطقة ومندوبين من القاهرة.

وتابع الشيخ السعيد محمد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، انتهاء أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية لليوم الثالث على التوالي، الدور الأول، بمنطقة المنوفية الأزهرية، بحضور الدكتور حمدي طعيمة، مدير التعليم الثانوي وموفد قطاع المعاهد الأزهرية.

تصحيح امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في المنوفية

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الازهرية، على أهمية التزام المصححين ومقدري الدرجات الالتزام بالتعليمات المُنظمة لأعمال التصحيح، من قراءة السؤال جيدًا ونموذج الإجابة ومعرفة الدرجة المخصصة لكل جزئية من جزئيات السؤال قبل البدء في عملية التصحيح وتحري الدقة والعدالة في التقدير والتأني ومراجعة التصحيح أكثر من مرة حرصاََ على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وشدد على ضرورة إعطاء الطلاب حقهم دون زيادة أو نقص، مؤكدا في الوقت نفسه على مشرفي المواد والمراجعين الفنيين ومقدري الدرجات ضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول، مع تطبيق مبدأ الأمانة والشفافية؛ ليحصل كل طالب على حقه، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

رئيس منطقة المنوفية يوجه الشكر للكل المشاركين

كما توجه رئيس الإدارة المركزية بالمنوفية، بالشكر والامتنان لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على توجيهاتهم المستمرة ومتابعتهم الدائمة والتي أسهمت في نجاح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ونظام عملية التصحيح الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، كما توجه بالشكر والتقدير لمتابعي قطاع المعاهد الأزهرية وقيادات منطقة المنوفية، ولرؤساء مراكز التصحيح ومساعدي الرؤساء والمشرفين لحجرات التصحيح في المراكز الثلاثة، والمصححين والمراجعين الفنيين.